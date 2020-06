Descarta AMLO reunión con Trump

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que viaje a Estados Unidos para reunirse con su homólogo Donald Trump, en el arranque del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) el próximo 1 de julio.

"Yo creo que sí (descartado) porque ya está el tiempo medido y no va a ser así, no será posible, no lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no será posible", dijo.

En su conferencia de prensa en las instalaciones Escuela Militar de Sargentos en Puebla, Puebla, el Jefe del Ejecutivo celebró que el Congreso de la Unión busque un periodo extraordinario para aprobar leyes secundarias relacionadas con el TMEC.