Descarta AMLO pagar el transporte de reporteros

Hermosillo, Son.

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó ayer que la Presidencia de la República vaya a pagar los traslados de los reporteros que acompañan sus giras por el país y sugirió que los medios cubran los eventos mediante corresponsales o a través de los medios oficiales.

Un día después de la volcadura en Sonora de una camioneta en la que viajaban periodistas, con saldo de 10 lesionados, el mandatario dijo que le da gusto ver a los trabajadores de la comunicación "ya recuperados" y dijo que de "los dos que fueron intervenidos, tengo el informe de que están bien también".

"Muchas gracias por todo lo que hacen, por todo el riesgo que se corre en estas giras por el país", declaró López Obrador a un grupo de reporteros que lo aguardaba en pasillos del aeropuerto de Hermosillo.

"Asuminos la responsabilidad y también dejar en libertad para que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo por que no haya condiciones no se arriesguen, y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios", expresó el mandatario en la terminal aérea.

"En las giras pueden ser corresponsales o nosotros mismos, yo siempre estoy informando", añadió.

A pregunta expresa sobre si se garantizará el acceso de los periodistas a los eventos de sus giras, López Obrador señaló que existen esas garantías "pero ya no es como antes, ya no podemos nosotros pagar los gastos" de transporte.

"La mejor opción es que los que no puedan asistir, que se queden en la Ciudad de México de lunes a viernes y los fines de semana los medios que tienen corresponsales puedan cubrir", expuso el presidente.

MANTENDRÁ RITMO DE LAS GIRAS

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó bajar el ritmo de sus giras de trabajo por el interior del país.

"Eso no se puede porque tenemos que visitar muchos pueblos. La mejor opción es que los que no puedan asistir que se queden en las conferencias de lunes a viernes y los fines de semana que los medios que tienen corresponsales puedan cubrir, eso es lo mejor.