Descarta AMLO cambios a bancos en tres años

Ciudad de México

Tras la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena de prohibir comisiones bancarias, Andrés Manuel López Obrador dijo que la respeta, no obstante, aclaró, su Gobierno pretende no modificar el marco legal respecto al funcionamiento de instituciones financieras.

"No vamos nosotros a hacer ninguna modificación al marco legal que tiene que ver con lo económico, financiero, con lo fiscal, en esta primera etapa de Gobierno, en los primeros tres años, ninguna modificación", sostuvo en conferencia de prensa.

"Porque vamos a acreditar que podemos sacar adelante al País, que haya crecimiento económico, paz, tranquilidad, con dos cosas: combatiendo la corrupción y con Gobierno austero. Somos respetuosos de las iniciativas que presenten legisladores, pero nuestra política es de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las financieras".

El Presidente electo recordó que en una reunión con la presidenta de Santander garantizó el respeto a bancos.

"En la campaña aclaré que no íbamos a hacer ninguna reforma en la parte del Gobierno en materia fiscal y que no iban a cambiar las reglas de operación de los bancos. Lo acabo de decir a 15 días que me entrevisté con la presidenta de Santander, Ana Botín", agregó.