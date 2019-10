Descarta alevosía

Miguel Herrera, técnico del América, consideró que más que con mala intención, la entrada del defensa de Guadalajara, Antonio Briseño, sobre Giovani Dos Santos, fue imprudente, no obstante, indicó que la directiva del América analizará si piden un castigo.

"Creo que es una jugada muy imprudente, no podría catalogarla como de un tipo mala leche, yo creo que no va con esa real intención", declaró.

Entrevistado en el hospital donde fue operado Dos Santos, el estratega explicó que tampoco está de acuerdo con que se critique el tipo de calzado que usó Briseño, el cual era de tacos de aluminio.

"Sí es muy imprudente y llega muy tarde; hoy satanizan los zapatos, pero son zapatos que utiliza cualquier jugador en una cancha cuando pueda haber lluvia o cuando es humeda", apuntó.

Sobre si pedirán una inhabilitación para el "Pollo" Briseño, luego que Dos Santos estará fuera por seis semanas por la herida que sufrió en la pierna derecha, explicó que será la gente de pantalón largo la que tome una determinación.

"Eso no nos corresponde a la parte deportiva, sino a la parte directiva y ellos tomarán la decisión. Son circunstancias del juego, así es y la directiva analizará lo que tenga que hacer, obviamente la Comisión Disciplinaria también, es una jugada muy imprudente, pero es un accidente a fin de cuentas, eso es la realidad y lo que yo veo", acotó.

Calificó como tonterías los señalamientos al portero Guillermo Ochoa, a quien acusan de haber escupido a Briseño cuando le reclama por la entrada a Dos Santos.

"En ningún momento hubo mala intención de Memo. Hay gente que habla pura estupidez", apuntó el estratega, quien recordó que en una ocasión al árbitro Roberto García "también se le salió (saliva) y me cayó en la cara, me dio disculpas y le dije que no pasa nada, que se da porque estamos cerca".