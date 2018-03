Descarta alcaldía,… prefiere el Senado

Cd. Victoria, Tam.

El subsecretario de Operación Política del PRI nacional, Ramiro Ramos Salinas, descartó buscar la candidatura de la alcaldía de Nuevo Laredo el próximo año e insistió en que buscará la candidatura por el partido tricolor para el Senado de la República.

“Yo en lo particular yo nunca he tenido una candidatura de elección directa, fui diputado por la vía plurinominal y en ese sentido que después de 30 años de militancia priísta he dicho públicamente que estoy interesado en participar en el proceso electoral que viene”, dijo.

Ramos Salinas buscó la candidatura al Gobierno del Estado por el Partido Revolucionario Institucional en 2016, perdiendo ante el diputado federal Baltazar Hinojosa Ochoa.

Ha sido presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura de Tamaulipas, fue secretario de Enlace Legislativo del Comité Ejecutivo Nacional, presidente de la Conferencia Nacional de Legisladores Priístas, actualmente es secretario general de la Conferencia Permanente de Congresos Locales además de subsecretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.