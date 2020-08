Descarta alcalde reducirles sueldos

Miguel Alemán, Tam. - El alcalde Servando López Moreno remarcó que los sueldos que no se tocan y que no se verán afectados por las reducciones son los del personal de Servicios Primarios y de Protección Civil, porque no han claudicado, unos en mantener limpio y ordenado Miguel Alemán corriendo el riesgo de contagios; y otros en el primer frente de batalla del Covid-19, atendiendo y trasladando a pacientes con síntomas y también a confirmados como positivos de esa terrible enfermedad.



"Con los recientes recortes, nos encontramos ante dos frentes: Por un lado la nómina del Municipio, afectar lo menos posible la economía de funcionarios y empleados; y por el otro no dejar sola a nuestra gente contagiada de Covid-19, a todos los que padecen otras enfermedades; así como a la gente que necesita de despensas o de apoyos económicos por falta de empleo", señaló López Moreno.

Y dijo: "No es una decisión insensible, es algo muy urgente, porque ante los recortes estamos ocupando recursos en traslados, medicamentos, tanques de oxígeno, apoyos económicos, servicios funerarios y otros gastos extraordinarios", destacó.

"Lo que es injusto e insensible es la decisión centralizada de la Federación de aplicar recortes constantes e imprevistos, que nos afectan a todos", finalizó.