Descarta alcalde de Madero medida del ´Doble No Circula´

Madero, Tam.- Para el alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernion, el "Doble no Circula" no funcionaría en esta ciudad, pues esta disposición sólo obliga a la gente a el uso de transporte público, lo que genera que la cadena de contagios continúe fortaleciéndose.

Señala que al no quienes van a trabajar u otras actividades y que su matrícula está dentro del día de Doble No Circula, se ven orillados a usar el transporte público.

"Allí hay más alto riesgo de contagio, por eso Ciudad Madero no está de acuerdo con el Doble No Circula. Está de acuerdo que uses tu cubrebocas y guardes tu sana distancia, esa es la posición del Gobierno de Ciudad Madero".