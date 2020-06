Descarta Ajax hacer rebajas

El coronavirus podría también afectar acuerdos no escritos entre clubes.

El CEO del Ajax Edwin Van der Sar aceptó que había aceptado reducir el costo de algunas de sus estrellas, para que al final de temporada estas pudieran encontrar acomodo en una Liga más competitiva que la de Holanda.

Sin embargo, la crisis económica que se prevé para el futbol mundial, evitará que el Ajax pueda aceptar un pago menor al valor de sus jugadores.

"Y es verdad que les prometimos que les ayudaríamos a encontrar el siguiente paso en su carrera.

Los clubes grandes dicen que el precio de los traspasos bajarán y es verdad que no habrá fichajes de 200 millones, pero el caso del Ajax no habrá rebajas para los clubes compradores que dicen que ya no se paga tanto", Van der Sar CEO del Ajax.

Pero por más que los de Ámsterdam tengan esa postura, la realidad es que sus jugadores más caros se devaluaron.

Según Transfermarkt, Donny van de Beek pasó de tener un valor estimado de 55 millones de euros, en diciembre de 2109, a uno de 44, en la actualidad, sólo por citar a su futbolista mejor cotizado.