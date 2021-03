Descarta acusaciones el candidato del PAN

“Nosotros consideramos que se trata de una campaña de desprestigio, en virtud de que el daño moral que me están ocasionando hacia mi persona es grave, por eso estoy solicitando el derecho a réplica, pero no me han respondido hasta el momento”.

Y es que afirmó que resulta extraño que después de 6 años se acuerden de él, y lo peor es de que aseguró que lo están difamando porque en términos jurídicos salió absuelto. Y como prueba de ello es de que parte de su equipo de campaña hicieron entrega de los documentos que sustentan lo afirmado por el precandidato del Partido Acción Nacional.

Es plausible agregar por voz de la licenciada Mary Lucio Garza, que ya le dieron cabida a la petición del derecho a réplica apenas este lunes porque debe ser en horas hábiles de trabajo, por lo que estarán muy al pendiente de la respuesta.

Los documentos que sustentan que resultó absuelto.