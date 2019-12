Descansan en Navidad

Ciudad de México.- La oportunidad de cerrar el 2019 con trabajo y brillar en shows de Nochebuena y Año Nuevo no seduce a varios cantantes, quienes, aunque se les ofrezcan jugosos contratos, prefieren celebrar junto a sus familiares. Ejemplo de ello son figuras como Ricky Martin, Pepe Aguilar, Yuri y Jesse & Joy.

Pepe Aguilar

El músico descubrió el valor de la familia gracias a sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes, pese a llevar una larga vida dentro del medio del espectáculo, siempre se daban tiempo para convivir con sus seres queridos.

"De niño fui muy afortunado, ya que mis papás nunca trabajaron en días festivos, de ellos no recuerdo ni una vez que hayan faltado a una celebración decembrina, por eso se me quedó esa costumbre", afirmó Aguilar, en entrevista.

Esa lección se la está dejando a sus descendientes, Emiliano, Aneliz, Leonardo y Ángela.

"Hay muchos fines de semana en el año y pocos en los que toda la familia se reúne, y por eso prefiero dedicar, aunque sea dos fechas, a la familia, ya que hay muchos miembros que nada más podemos vernos en esta época.

"Mi madre tiene 89 años. Para ella es muy importante que vayamos cada año. En esta ocasión, el 24 y el 31 los vamos a pasar en Zacatecas", expresó.

Yuri

Cada año, la oferta laboral para Yuri se incrementa. Es por ello que la cantante veracruzana se niega rotundamente a aceptar separarse de su familia en fechas, para ella, importantes.

"A veces salen conciertos y cosas donde uno tiene que negarse porque esos días para mí son intocables, sagrados", expresó la intérprete de "La Maldita Primavera".

"Es como si me dijeran que trabajara el 24 de diciembre, pues no, lo pensaría mucho, porque la familia es la base del triunfo, de tu alegría, el saber que alguien te está esperando con un fuerte abrazo y que no te van a mirar como la estrella, sino como tu familia, una más del montón", dijo.

Lejos de una celebración, para ella, la víspera de Navidad y la bienvenida de un nuevo ciclo son días en los que aprovecha para reflexionar, así como agradecer lo que recibe siempre, precisó.

Jesse & Joy

Tomarse unas vacaciones también es justo luego de un año de mucho trabajo, al menos así lo considera el dúo Jesse & Joy, quienes cada diciembre seleccionan unos días de su agenda para pasarlos con sus allegados.

"Buscamos siempre tener una breve pausa para que podamos cargar pila, porque normalmente comenzamos los años bastante fuertes", aseguró Joy.

Y es en ese momento cuando la magia navideña invade a todos, hijos, tíos, sobrinos y demás miembros de la familia.

"Yo tengo una nena de 15 años y una de 7 y llevo un rato con mi esposa entendiendo lo rápido que se va el tiempo y lo importante que es valorar los momentos, porque es como le decía a mi hermana (Joy): al rato será la primera vez que (su hija) tenga 10 años, la primera vez que tenga 15, y así se va pasando el tiempo, así que hay que disfrutarlo", sostuvo Jesse.

"Hay ocasiones donde llega a haber excepciones sobrenaturales y llegamos a aceptar, pero tratamos de que no sea continuo", agregó Joy.

Ricky Martin

Llena muchos recintos a lo largo del año, trabaja en fundaciones y equilibra su vida profesional con la personal. Por eso, el cantante se toma una pausa en diciembre, viaja a su natal Puerto Rico y disfruta unos días acompañado de su esposo, sus hijos y el calor del hogar que tanto, dice, se extraña en horas laborales.

"¿Navidad? Es un hecho que estamos todos reunidos en familia, en mi isla (Puerto Rico). En Año Nuevo sí nos vamos a otra parte", dijo el intérprete a Gente.