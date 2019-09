Descalifica Romero Hicks primeros meses de gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- Con el hashtag #TenemosOtrosDatos, el líder del grupo parlamentario del PAN, Juan Carlos Romero Hicks descalificó estos primeros meses de administración del presidente Andrés Manuel López Obrador con una frase: "2019 año perdido".

En una serie de tuits el legislador panista rebatió las cifras ofrecidas hoy por el mandatario en su discurso en Palacio Nacional.

La corrupción sigue #MorenaNoCumple escribió el panista al señalar que "el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene un padrón fantasma y está lleno de anomalías", además de que el gobierno ha otorgado el 74% de contratos con adjudicación directa, es decir 28 mil 458.

En materia de seguridad "#TenemosOtrosDatos. La implementación de la Guardia Nacional no ha funcionado por falta de estrategia. Hoy estamos viviendo los peores índices de inseguridad", aseguró el panista.

En materia de seguridad. #TenemosOtrosDatos. La implementación de la Guardia Nacional no ha funcionado por falta de estrategia.



Sobre economía Romero Hicks destacó que ésta no crece y por lo tanto no hay desarrollo en México: "#TenemosOtrosDatos la pobreza y la desigualdad no han disminuido, al contrario, en lo que va del año se han perdido miles de empleos en todos los sectores".

En sus mensajes el legislador empleó datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Hacienda, el Banco de México (BM) y Mexicanos contra la Corrupción para enfatizar que hay 224 mil 775 empleos menos y crecimiento del PIB de 0.0%.

En materia de salud, detalla, el corte es "sin medicina" y el gobierno minimiza la emergencia por el desabasto que afecta a los más indefensos.



La bancada panista destacó además que el costo del populismo se refleja en cancelar el aeropuerto 150 mil millones de pesos y derecho de uso de aeropuerto 270 mil millones de pesos "y todos los mexicanos vamos a pagar durante 19 años" para compensar los errores del gobierno.