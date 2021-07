Descalifica Monreal encuesta y reprueba sucesión adelantada

"No me quiero pronunciar en este momento sobre el método de selección de candidatos a puestos de elección popular, lo que sí es que está muy desgastado el método de encuestas y ha sido un ejercicio cuestionado, sería bueno buscar métodos distintos", planteó en rueda de prensa.

El jefe de la bancada mayoritaria consideró que había que esperar los tiempos, para no incurrir en campañas anticipadas ni en violación de reglas.

"No estoy preocupado ni es mi prioridad", zanjó, aunque aclaró que no creía en la figura de candidatos de unidad.

"No creo en candidatos de unidad, hay que buscar métodos que unifiquen y no que dividan", dijo.

Monreal explicó que hace unos días se reunió con morenistas y les dijo que era necesario que mantuvieran la calma.

"Les dije que iba a participar y que nadie hiciera ningún tipo de precipitaciones para que no hubiese especulaciones ni aceleres.

"No conviene: el País está en un momento de definición de la transición, todos deberíamos estar preocupados porque esta transición se consolide y no buscando al sucesor del Presidente. Estoy muy tranquilo, no me mueve ni ninguna extrema movilización, lo que está pasando, creo que es desafortunado que se anticipe la transición. Nos quita el espacio para atender otros espacios".

Tras prometer que intentará ser productivo, el zacatecano consideró que una sucesión adelantada no lo distraerá de sus responsabilidades parlamentarias.