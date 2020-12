Descalifica AMLO alianza contra Morena

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la alianza entre los partidos de oposición —PRI, PAN y PRD— que están en contra de su gobierno se ha creado porque quieren quitar el presupuesto destinado a los pobres.

"Lo demás es secundario, quién gana una gubernatura, los ayuntamientos, quién tiene mayoría en los Congresos locales; lo que les importa, ellos mismos lo han expresado, es que no tengamos una representación mayoritaria en la Cámara de Diputados", dijo el Mandatario.

"Y, ¿cuál es la función principal de la Cámara de Diputados, la facultad exclusiva? Aprobar el presupuesto", señaló.

En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Titular del Ejecutivo consideró que es natural y obvio que se agrupen, porque estos partidos representan al antiguo régimen que dominó por 40 años.

"Al grupo que domina a los que se están uniendo —a los que mandan, porque hay niveles, los machuchones— lo que más le importa es quitarnos el presupuesto, para decirlo con claridad: quitarle el presupuesto a los pobres", afirmó.

El presidente López Obrador dijo que sus adversarios, los conservadores, no aguantan y no soportan que haya pensión para los adultos mayores, para las niñas y niños con discapacidad, para los estudiantes.

A quienes conforman el grupo opositor , dijo, "les molesta que se hable de atención médica y medicamentos gratuitos, que se siga fortaleciendo la educación pública, porque ellos apostaron durante todo el periodo neoliberal a la privatización de la salud y la educación".

El Presidente consideró que la coalición electoral del PAN, PRI y PRD representa al antiguo régimen y ahora se quitan máscaras, se abrazan y formalmente se agrupan para defender los privilegios de lo que significó la época neoliberal, la inseguridad, el empobrecimiento del pueblo, además de la violencia.

"Eso es lo que ellos añoran y es lo que están ahora defendiendo, y van a buscar en las elecciones el regreso de ese régimen antipopular, corrupto, de privilegios. Pero es legítimo, esto pasa en todo el mundo", señaló el Titular del Ejecutivo federal.

Dijo que ese "agrupamiento conservador" quiere, como su nombre lo indica, mantener privilegios, y está conformado por "todos los que antes no pagaban impuestos y ahora tienen que pagarlos; los que hacían jugosos negocios al amparo del poder público y ahora no los hacen; todos los que recibían subvención en medios de información y ahora no están recibiendo".

Respeto a comicios

El presidente López Obrador aseguró que gane quien gane en las elecciones intermedias de 2021, él será respetuoso de la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas.

Aseguró que además enviará cartas a la jefa de Gobierno y gobernadores del país para cuidar que las elecciones sean limpias.

"Siguiendo el ejemplo, le voy a mandar cartas a cada gobernador —como lo hacía Madero cuando se celebraban elecciones, es una cosa única lo cual demuestra que era un auténtico demócrata— diciéndoles: ´Le pido por favor que cuide que las elecciones sean limpias, que no importa quién gane, lo que importa es que se respete la voluntad del pueblo, gane quien gane, yo lo voy a respetar porque es la voluntad de los ciudadanos´".

Señaló que todos tienen que ayudar para que las próximas elecciones sean limpias, libres, que no se utilice dinero del presupuesto; y no sólo del federal, sin que también no se debe de utilizar dinero de estados y municipios del país.

"No se deben repartir despensas, no se debe de traficar con la pobreza de la gente; desde luego, no puede haber trampas. Voto libre, secreto, y que el pueblo decida lo que considere, y nosotros vamos a acatar lo que sea la voluntad del pueblo, lo que la gente determine, no vamos a meternos en nada, a favor de ningún candidato, de ningún partido".