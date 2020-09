Descalifica AMLO a Cárdenas: es politiquero

Cd. de México, México

"Pues si hay denuncias se van a investigar como tiene que ser, pero esto es más que nada un asunto politiquero, no hay nada de qué preocuparnos, pero yo les voy a estar informando, diariamente", afirmó en conferencia mañanera. Indicó que hasta el momento no le han reportado ninguna irregularidad relacionada con el avalúo de joyas decomisadas por el organismo ni con la rifa del avión presidencial. Asimismo, el Mandatario aseguró que quién no coincida con sus ideas está en libertad de expresarlo en los medios e insistió en que no tiene nada que ocultar.

"La transformación se va a llevar y se está llevando a cabo y el que no coincida, pues está en la libertad, puede decir: no estoy de acuerdo y además ir al Reforma, a Televisa y a otros medios si es posible, porque les van abrir el espacio para que declare en contra de nosotros, pero ni modo, que le hacemos", comentó.

Con respecto a las declaraciones de Cárdenas sobre que en la 4T quieren "obediencia ciega", López Obrador aseguró que su Gobierno lo que pide es lealtad al pueblo y al proyecto de transformación, pero no hacia su persona. "Pedimos lealtad a ciegas, para acabar con la corrupción, para acabar con los abusos, para llevar a cabo un gobierno austero, sobrio, para hacer justicia, entonces si es lealtad al pueblo, básicamente, no a mi persona, la lealtad a las personas se convierte, la mayoría de las veces, en abyección, en servilismo, nosotros queremos lealtad al proyecto de nación, eso es lo que pedimos", expuso. Reiteró que se tiene que poner por delante la justicia, pero hay una maraña de normas que impiden avanzar. "Tenemos que poner por delante la justicia, siempre lo he dicho, cuando hay que optar entre el derecho o la justicia, tiene que prevalecer la justicia, la ley es para el hombre, no el nombre para la ley, hablando en términos de género, las leyes para el hombre y la mujer para hacerlo más claro", comentó.

"Entonces, qué sucede en el Gobierno, hay una maraña de normas que impiden avanzar para hacer justicia, imagínense que mal se comete cuando se rifa un avión de lujo que es a todas luces un insulto al pueblo de México, para que lo que se obtenga por esa rifa se dedique a equipos médicos para hospitales donde se atiende a la gente humilde".