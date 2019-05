Descabeza al IMSS tiranía de Hacienda

NOTICIAS RELACIONADAS Crisis en el gabinete

Ciudad de México.

Germán Martínez llegó a las 10:00 horas a la sesión de ayer del Consejo Técnico del IMSS, en las oficinas centrales de Paseo de la Reforma.

Tras escuchar los temas de la convocatoria del día, solicitó que incluyeran en asuntos generales la lectura de un documento y pidió que constara en la minuta de la sesión.

El expanista leyó su carta de renuncia a la Dirección General del Seguro Social, en la que estuvo al frente menos de 6 meses.

En la misiva, Martínez denunció la injerencia, imposición y nulo diálogo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda; afectaciones en la operación por un control excesivo del gasto, y la retención de recursos del programa IMSS Bienestar por mil 100 millones de pesos.

Como el Presidente López Obrador ha dicho que no es florero de nadie, "yo tampoco seré florero en el IMSS de decisiones tomadas fuera del IMSS", zanjó.

A las 10:40 horas terminó la sesión y Martínez abandonó las oficinas del Seguro Social.

Por la tarde tenía programada una reunión con actores para alistar una estrategia de relanzamiento de los teatros del IMSS.

Los actores llegaron, pero Martínez ya no los recibió.

Desde la administración pasada, el Seguro Social enfrenta un panorama difícil: la infraestructura, camas, médicos y enfermeras no son suficientes para atender a 80 millones de derechohabientes; arrastra hospitales inconclusos, plazas vacantes y rezago de equipo.

Además, en aras de la austeridad, ya no se contrató a personal eventual.

Como parte de su operación, junto con el consejo técnico ajustó a los 35 delegados estatales; 24 fueron removidos, cinco ratificados y seis reubicados; preveía desaparecer la figura y crear en su lugar otra de enlace. Ahora se quejó de que Hacienda buscara imponer delegados administradores

"Buscan nombrar, en todo el país, una suerte de 'delegados administrativos estatales', fuera de este Consejo, para que ellos, en los hechos, administren desde lo local al IMSS", reprochó.

Con esto encima y sin recursos extra, el Gobierno federal pretendía además que el Instituto fuera el eje rector de la universalización del sistema de salud, a través del programa IMSS Bienestar.

Germán Martínez no quiso aceptar esa responsabilidad, que implica dar atención y medicamentos gratuitos a la población no afiliada, si no recibía parte de los recursos que se destinan al Seguro Popular, pues temía quebrar al IMSS.

En su carta de renuncia señaló que se requiere una gran reforma legal, y no reglamentaria o cosmética, para acoplar el IMSS al sistema universal de salud, al modelo preventivo y al Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, estrategias del Gobierno federal.

Durante los 5 meses que dirigió el Seguro Social, Martínez inició una campaña de fiscalización para evitar que empresas, instituciones públicas, partidos políticos y medios de comunicación simulen el pago de las cuotas obrero-patronales y presumió un aumento en la recaudación.

Dio inicio también al programa piloto para la afiliación de las trabajadoras del hogar y contrató a personas con discapacidad.

Sin embargo, quedan a medias el acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores para el aseguramiento en dólares, por familiares que residen en Estados Unidos, de sus parientes que viven en México, y el convenio con la UNAM para fomentar el deporte, así como la reconstrucción de hospitales afectados por los sismos, y una larga lista.

Martínez deja el IMSS prácticamente como lo recibió, y como él mismo acusó: con un abasto de medicamentos endeble, con trabajadores sin certeza laboral, con carencias en la atención, sin avances en obras, pago a proveedores y compras de equipo; con contratos y convenios de servicios a punto de vencer, y con reclamaciones y litigios en aumento.

No comparte AMLO motivos de Martínez

>El presidente Andrés López Obrador lamentó la renuncia de Germán Martínez Cázares, como titular del IMSS, pero aclaró que no comparte los argumentos de su salida.

En entrevista, en el aeropuerto de esta ciudad, López Obrador dijo que "lamento que haya tomado esa decisión, pero afortunadamente hay muy buenos servidores en el equipo y vamos a sustituirlo, seguramente Germán regresa al Senado y seguirá manteniendo sus principios", dijo.

López Obrador dijo que sabía que el extitular del IMSS tenía diferencias con Hacienda.

"Se tiene que actuar con libertad, nada por la fuerza, todo por el Razón y el Derecho... Hacienda tiene que participar en todo lo que corresponde al IMSS y al ISSSTE, y el gobierno federal aunque se trate de organismos descentralizados.

"Yo soy muy ortodoxo y respetuoso de las decisiones que tome Hacienda... tiene que cuidar que no haya déficit, que no haya deuda, que las finanzas estén sanas y yo respaldo eso".

Rechazó que estén en riesgo los servicios de salud, como dijo, el extitular del IMSS.