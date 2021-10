Desbloquearán el trafico en mercados

Esto luego de que un grupo de locatarios de los Mercados Municipales se quedó sobre el bloqueo de calles con camiones y mercancías de parte de bodegueros, y que esto no permitía el paso del transporte público.

Personal de Tránsito fue destinado para invitar a los locatarios a que subieran su mercancía, yo con los ambulantes no me meto, yo me meto con los establecidos que son los que tenían su mercancía sobre la vialidad.

Por el momento no hay sanción para los bodegueros que ponen su mercancía en la vía pública, pero los están invitando a que suban metan su mercancía a las bodegas.

Lo que se hará en un momento dado es que Tránsito pueda levantar la mercancía y subirla a un vehículo y quitarla de la vialidad porque la vialidad no le pertenece a los locatarios, es de Tránsito y Tránsito tiene que tener libre la vialidad, señala la dependencia.

Antes de ingresar más rutas del transporte público tienen que liberar al 100 por ciento la vialidad, tratando de ver personal que mete vehículos de carga pesada y que los deja más tiempo de lo acordado.