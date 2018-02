Desayunan diputados frente a rarámuris… y ni agua les dan (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Chihuahua, integrada por representantes de las nueve fracciones parlamentarias, recibieron a un grupo de indígenas rarámuri para escuchar una denuncia sobre la pobreza que viven en la colonia Fundadores, mientras los legisladores degustaban un vasto desayuno, sin ofrecerles ni un vaso de agua.

El diputado de Morena, Pedro Torres Estrada, transmitió la reunión en vivo en su perfil de Facebook y escribió:

“Denuncian abusos cometidos contra la comunidad rarámuri en la colonia Fundadores de la ciudad de Chihuahua ante la Fiscalía General del Estado y el funcionario que los atendió les dijo que necesitaba recibir órdenes de ‘alguien de más arriba’ para poder atender su denuncia. En Coepi (Comisión Estatal de Pueblos Indígenas) tampoco mostraron interés en apoyarlos”.

En el video, los diputados se muestran indignados contra el personal de la Fiscalía por no atender al grupo indígena. La diputada del PRD, Crystal Tovar Aragón, dijo que es “una vergüenza” el trato que le han dado al asunto.

Los rarámuri fueron citados en el piso 18 del inmueble, donde los legisladores desayunaban mientras los denunciantes sólo los observaban.

El rechazo contra todos los diputados fue general en las redes sociales, hecho que obligó a Torres Estrada a ofrecer una disculpa a una de las indígenas.

La mujer –empleada en el mismo Congreso desde hace cinco años– le dijo con dignidad que lo que ellos buscaban era que los escucharan y lo lograron.

En la misma cuenta de Facebook, el diputado de Morena publicó:

“Ofrezco una disculpa pública a los hermanos rarámuri que acudieron a la Junta de Coordinación Política por recibirlos mientras los diputados desayunábamos y no tuvimos la gentileza de invitarlos a participar de los alimentos que estábamos ingiriendo”.

En el mensaje, el legislador reconoció que “fue un acto vergonzoso y asumo la responsabilidad que me corresponde y me comprometo a que no suceda nuevamente (ya lo hice con la compañera de manera directa)”.