Desautoriza regidor operativo ambulante

El regidor Diego Quezada Rodríguez afirmó categórico que el pleno de síndicos y regidores no autorizaron ninguna clase de operativo en contra de comerciantes ambulantes para desalojarlos de la vía pública.

Lo anterior, al circular en redes sociales quejas de comerciantes ambulantes que presuntamente han sido acosados por elementos de Tránsito e Inspección y Vigilancia que les han solicitado retirarse de sus puntos de actividad laboral y permanecer en suspensión por la emergencia sanitaria.

"Nosotros no autorizamos ninguna clase de operativo contra ambulantes", dijo Quezada Rodriguez, agregando que no tenía conocimiento de este particular.

De acuerdo a la Primera Fase del Regreso Gradual a la Economía Laboral, se autoriza al comercio formal e informal a reanudar actividades hasta en un 25%, incrementando de manera gradual en el resto de tres etapas más que concluirá el 29 de julio.

La medida inicial del retorno el pasado 1 de junio, sin embargo, desde hace varios días comerciantes ambulantes han sido confrontados a no realizar sus actividades comerciales y retirarse a continuar con el aislamiento, amenazando incluso con decomisar sus unidades para su vendimia y aplicarse multas económicas.

A través de redes sociales han denunciado el acoso que aplican elementos de Tránsito y Vialidad, así como de Inspección y Vigilancia Municipal.