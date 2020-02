Desautoriza jueza transa en Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.

La jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada echó abajo en tribunales una transa entre funcionarios del Gobernador Quirino Ordaz y su antecesor Mario López Valdez, conocido como Malova.

La Fiscalía Anticorrupción de Sinaloa había pedido para tres funcionarios del Gobierno de Malova 16 años de prisión ordinaria, inhabilitación para desempeñar otro empleo, cargo o comisión pública por 20 años y una multa, según constató REFORMA en los documentos de la dependencia.

Los implicados son Armando Villarreal Ibarra, ex Secretario de Administración y Finanzas, Ernesto Herrera Félix, ex Tesorero, y José Carlos López Ramírez, ex titular de la Caja General. La Fiscalía estableció que Herrera devolviera 260 millones 937 mil 582 pesos como reparación de daño.

Los delitos que se les acusan son desempeño Irregular de la función pública y ejercicio Indebido del servicio público.

Sin embargo, el Secretario de Gobierno actual, Gonzalo Gómez, pactó con los implicados que pagaran sólo 2 millones de pesos y publicar una disculpa por haber malversado fondos públicos.

Los abogados de los ex funcionarios acusados presentaron ese trato ante la jueza Quiñonez, señalando que casos anteriores por hechos de corrupción se habían resuelto de la misma manera.

Sin embargo, la jueza rechazó los acuerdos, argumentando que no le parecía moral autorizarlos por ser una falta de respeto a la sociedad que se hicieran esos tratos. "No me parece moral autorizarlo", dijo Quiñonez. "Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con esos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones como si fueran centavos", indicó.