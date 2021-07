Desatienden restricciones

Con el inicio del verano y la permanencia de la mayoría de cláusulas para el comercio "no esencial" en Reynosa , ayer lucían con gran afluencia en Peatonal Hidalgo , plaza principal y alrededores.

Tampoco importaban que el mobiliario tuviera sellos de clausura, pues algunos solo los hacían a un lado para sentarse.

"No hubo oportunidad de salir a ningún lado en estas vacaciones entonces aunque sea una nieve aquí, y para que nos dé el sol, ha sido más de un año estar encerrados", mencionó Paula, transeúnte.

Poco preocupó la canícula y sus temperaturas por encima de los 34 grados con sensaciones térmicas de hasta 40, pues ayer sobre la Peatonal Hidalgo había gran cantidad de compradores.

"Estoy buscando un vestido para una palapa, una amiga hará una fiesta porque está embarazada, no es que no me importe el coronavirus, pero tenemos que seguir con nuestra vida solo adaptándonos, por eso traigo cubrebocas", señaló Edith.

Aquí se ubican alrededor de 50 tiendas, que ofertan desde ropa, zapatos, alimentos, joyería, artículos electrónicos, tiendas de conveniencia y hasta franquicias.

Pero a diferencia de los principales centros comerciales en donde existe un filtro sanitario para entrar y salir, en la calle todo es libre.

La última vez que se colocó una inspección sanitaria fue en el segundo semestre del 2020 cuando se registró el primer brote de Covid-19.

Las autoridades han admitido que actualmente Reynosa enfrenta una tercera ola de contagios, con casi 6 mil 600 positivos y mil 1172 defunciones.

Por lo que el pasado viernes, el comité estatal para la seguridad en salud mantuvo para Reynosa la permanencia en la "Fase I" de riesgo a la enfermedad, al igual que para otros 15 municipios, como Aldama, Altamira, Ciudad Madero, El Mante, González, Llera, Matamoros, Nuevo Laredo, Padilla, Rio Bravo, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso y Ciudad Victoria.

Pero solo en esta frontera, El Mante, Matamoros y Nuevo Laredo persistió el "Doble no circula".