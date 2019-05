Desatienden al campo

Todo el sector agrícola está afectado por un lado por la mala asignación del presupuesto, digo mala porque enfocarla a la producción es buena pero está enfocada al interés social . José Manuel Argüello Rey, presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 162

Tampico, Tam.- La situación en el campo se agudiza cada día más, al grado de que agricultores y ganaderos han decidido dejar de producir ante la desatención delque está enfocado más al sector social.

José Manuel Argüello Rey, presidente del Consejo Distrital de Desarrollo Rural 162, dijo que la disminución del presupuesto está afectando definitivamente al sector campesino.

"Son varias las circunstancias, una de ellas es la disminución del presupuesto enfocado al campo, están haciendo una función social en vez de una función productiva y en vez de mejorar la producción intentan ayudar al que menos tiene".

Considera que el apoyar la producción del país, conlleva a que haya fuentes de empleo y en vez de apoyar a quienes no trabajan con dinero, deberían de apoyarlos con empleos.

"Eso les afecta a los productores porque no les motiva a seguir trabajando con las ganas que deberían de tener".

Indicó que en Tamaulipas se siembra un millón y medio de hectáreas al año y hay un hato ganadero de un millón y medio de animales, pues el área ganadera es más grande que la agrícola.

"Pero todo el sector agrícola está afectado por un lado por la mala asignación del presupuesto, digo mala porque enfocarla a la producción es buena pero está enfocada al interés social".

Dijo que el clima no ha sido del todo bueno para los agricultores y ganaderos, toda vez que llueve cuando no debe y deja de llover cuando se necesita, sin embargo esto no hace que los productores dejen sus tierras... Las dejarían por falta de apoyo o bien, bajarían la producción.