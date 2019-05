Desatan euforia

Cannes, Francia.

Once Upon a Time in... Hollywood, de Quentin Tarantino, era una de las películas más esperadas del Festival de Cannes, y su alfombra roja este martes antes del estreno no decepcionó, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt como dos de los actores más aclamados.

Hubo gritos que precedieron la llegada de los dos protagonistas al Palacio de Festivales, sede del certamen desde el 14 y hasta el 25 de mayo.

Completó el trío Margot Robbie, dentro de un elenco de lujo también integrado por Dakota Fanning, Al Pacino y Kurt Russell.

ÉXITO GARANTIZADO

Tarantino busca de nuevo la Palma de Oro, tras haberla conquistado una primera vez hace 25 años con Tiempos Violentos; esta última cinta se sitúa en el Hollywood de 1969 y está protagonizada por una estrella de la televisión, Rick Dalton (DiCaprio) y su doble, Cliff Booth (Pitt), con los asesinatos de Charles Manson como telón de fondo.

Once Upon a Time in Hollywood es la primera cinta de Tarantino que no es estrenada por Harvey Weinstein. Luego que el director cortó lazos con el desacreditado magnate del cine, el proyecto atrajo el interés de la mayoría de los estudios.

Sony Pictures fue el elegido y le dio un presupuesto de 95 millones de dólares, una apuesta increíblemente rara para una película original.