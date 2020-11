Desatan asaltos derrama economica y crisis por pandemia

Cd. Victoria, Tam.- Durante los meses de noviembre y diciembre se espera un repunte en la incidencia de delitos patrimoniales como lo son robo a domicilio, a comercio y transeúntes debido a una combinación de factores como el pago de aguinaldos y primas vacacionales de fin de año, y a la crisis económica derivada de la pandemia por la COVID-19.

"El robo a transeúntes es muy poco pero sí hay, no como en otras ciudades realmente que es en donde se les roba más pero sí hay", aclaró la coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia en esta capital, Josefina Guzmán Acuña, "el robo a domicilio que es el que más se presenta, pero ese robo tiene muchas variantes porque puede ser desde que se roben algo muy pequeño -la bicicleta que está afuera o algunas cuestiones- hasta que entren en la casa y se lleven mayor número de pertenencias".

Tan solo el pasado mes de octubre se registraron 27 denuncias de robo con violencia y 13 de robo de vehículos, esto representa un leve incremento con los meses anteriores; en cuanto al robo con violencia, explicó que no en todos los casos hubo víctimas lesionadas, sino que en algunos casos solamente se les amenazó con arma punzo cortante; en el caso de robo de vehículos agregó que se trata de modelos antiguos, probablemente, para el robo de autopartes y refacciones.

"En la época decembrina siempre hay como un poquito más de número de robos, pero también, sobre todo domiciliarios porque las personas salen de sus casas... vamos a ver cómo se comporta el robo por la pandemia que a lo mejor las personas van a estar más tiempo en casa, y ojalá tengamos una disminución de estos robos", Guzmán Acuña destacó que la incidencia delictiva se registra más en la zona centro y en colonias aledañas a esta.

En cuanto la incidencia delictiva relacionada con la crisis económica y desempleo provocados por la COVID-19, recalcó que aún no se registra un alza extraordinaria pero que no se descarta para los próximos meses, "por eso estamos en la prevención, porque puede detonarse una situación de esta naturaleza, todavía no se descarta sobre todo en esta época que está comenzando donde fluyen más recursos, las personas traen más dinero y hay dinero en efectivo".

Josefina Guzmán Acuña, coordinadora de la Mesa de Seguridad y Justicia Victoria.