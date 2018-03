Desata polémica imagen en la que Kim Kardashian adelgaza su cuerpo con Photoshop y también un auto

A Kim Kardashian le ha pasado factura su obsesión por parecer perfecta. La estrella de la telerrealidad, de 37 años, ha sido objeto de críticas en las redes sociales al intentar adelgazar su figura con Photoshop, en una imagen publicada este sábado en su Instagram en la que también ha deformado el coche y la acera situados detrás de ella.

Kardashian, vestida con pantalones cortos de neopreno, chanclas, un top corto y una sudadera con capucha anaranjada de gran tamaño, ha querido estrechar su cintura y adelgazar sus muslos sin darse cuenta de que lo que estaba encogiendo era el coche negro que estaba aparcado tras ella. Un detalle que los usuarios de las redes sociales no han pasado por alto. “¿Soy solo yo o alguien más ha visto el auto aplastado? Photoshop, te pillé!”, “Error del Photoshop” o “¿Qué le ocurre al coche negro de atrás?”, han sido algunos de los comentarios que la también empresaria ya ha desactivado de la publicación, que acumula más de 1,5 millones de me gusta.

'Is that a spaceship?' Kim Kardashian suffers an epic Photoshop fail as fans mock squashed car in Instagram snap https://t.co/NTR2o69VFL pic.twitter.com/xXmgcxrRp9 — Jhon Richard Lee (@thejhonlee) 25 de marzo de 2018

Desde que dio a luz a su segundo hijo Saint West hace ya dos años, Kardashian se sometió a un régimen y a una estricta rutina de entrenamiento para mantener su figura, como ella misma ha contado en sus redes sociales, donde alardea de tener ahora una estrecha cintura como nunca antes había tenido. Pero parece que para la esposa del rapero Kanye West, no es suficiente. Aparte del fallido retoque de la cintura, Kardashian ha dejado más pruebas de su torpeza en esa fotografía, como un hombro más corto que el otro, la línea blanca del suelo que aparece movida o la pared roja que estaba tras ella en la foto original ya no está.

No es la primera vez que la más famosa del clan Kardashian protagoniza una polémica por un mal uso del Photoshop. En una imagen que publicó en su Instagram en 2014, Kim se amputó su propio brazo por estilizar su figura.

Estos fallidos retoques fotográficos de la protagonista del reality show Las Kardashian recuerdan a los mismos cometidos por la cantante Mariah Carey, conocida por estrecharse caderas, piernas y brazos, pero sobre todo por dejar las huellas de sus trampas. En noviembre de 2016, la intérprete metía la pata con una imagen que publicó por Acción de Gracias donde había subido demasiado uno de sus hombros y reducido uno de sus muslos, sin fijarse en que esos cambios afectaban al espejo que tenía detrás y a una de las puertas del mueble que aparece en la foto, deformando así la realidad.

Unos meses antes sus seguidores también se enfadaron cuando en julio publicó una fotografía bajando de un avión en la que aparecía mucho más delgada de lo habitual. Una falsa delgadez que también se vio en la carátula de #1 To Infinity (2015), donde tiene el rostro y las piernas mucho más estilizadas y en Me. I Am Mariah (2014), donde no había ni rastro de caderas.