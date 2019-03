Desata cuestionamientos y tensión el Tren Maya

Ciudad de México

Entre cuestionamientos y algunos momentos de tensión, académicos e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) compartieron posturas durante el seminario "El Tren Maya. Realidades y mitos", coordinado por Bolfy Cottom, antropólogo y especialista en legislación cultural, en la Dirección de Estudios Históricos.

En la primera mesa participaron Javier Velázquez Moctezuma, en representación de Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología del INAH; y Fernando Mohedano, investigador y docente de la Escuela Superior de Turismo del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes en alrededor de 30 minutos hablaron del Tren Maya desde el proyecto que tiene el Gobierno Federal, las normativas del INAH y el proyecto de turismo que se implementará en el área.

Velázquez Moctezuma explicó que el proyecto está pensado para transitar por mil 525 metros y que tendrá 15 estaciones distribuidas entre Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quitana Roo; sin embargo, informó que la mitad de la vías son las mismas que fueron construidas desde hace 50 años.

"Hay una vía férrea que va de Palenque a Mérida y ya existe desde hace más de 50 años y por la que transcurre con cierta regularidad un tren; por donde no hay vías férreas lo que existen son carreteras y torres de electricidad y ahí será construido el nuevo Tren Maya. (Habrá) una consulta a los pueblos originarios que tiene que informar previa, libre y culturalmente para que los pueblos indígenas tomen una decisión y cómo participar en él. Este no es un proyecto que avasallará o que no respetará a las comunidades, no es un proyecto que se genere como en los gobiernos anteriores", enfatizó el representante de Fonatur.

Cuestionan el papel del INAH

>Terminadas las ponencias, académicos e investigadores del INAH cuestionaron el papel que ha tenido el Instituto frente al proyecto del Tren Maya e inconformes dijeron que se habían emitido cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador que no habían tenido respuesta.