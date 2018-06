Desata críticas por sketch

Un sketch del "Capi" Pérez transmitido en "Los Protagonistas del Mundial" desató una ola de críticas por burlarse del accidente nuclear en Chernóbil.

En el material, "El Capi" aparecía con una máscara al estilo de los personajes de la cinta "Los Goonies", que decide ir de vacaciones a Chernóbil.

Sin embargo, usuarios en redes comentaron que la máscara más bien parecía simular las deformaciones con las que nacieron personas a consecuencia de la radiación.

En redes sociales se desataron críticas contra Azteca por haber transmitido el sketch, que consideraron inadecuado.

El sábado 26 de abril de 1986 explotó el hidrógeno acumulado en un reactor y se tuvieron que evacuar a más de cien mil personas en una decena de países.

Ante el revuelo causado, "El Capi" publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en donde expresaba:

"Obviamente entiendo la gravedad de la tragedia que ocurrió en Chernóbil hace más de 30 años. Pero no me estoy burlando de lo que ocurrió, me estoy burlando de la situación actual".