Desata Britney rumores de compromiso

Cd. de México .- Britney Spears desató rumores de compromiso nupcial con su actual novio, Sam Asghari, al lucir un anillo de diamantes en la mano izquierda durante la alfombra roja de la cinta Había Una Vez en Hollywood, del director Quentin Tarantino.

De acuerdo con Page Six, "La Princesa del Pop", quien asistió a la gala con Asghari, portó un mini vestido rojo Nookie, zapatillas de tacón grueso de color negro y una gargantilla.

La cantante de 37 años compartió este momento con sus fans en Instagram, red en la que publicó imágenes.

"Nuestro primer estreno", escribió la artista de éxitos como "Toxic" y "Womanizer".

Ésta es la primera aparición oficial en una alfombra roja de la intérprete en más de un año.

Spears y Asghari han estado saliendo desde finales de 2016, después de conocerse en la grabación del videoclip "Slumber Party".

Antes comenzar su relación, la artista aseguró en el programa Late Late Show with James Corden que era poco probable que alguna vez se volviera a casar.

"Puedo dar un beso francés a alguien, pero no me voy a casar con nadie, no. Ya no creo en el matrimonio".

En 2004, la intérprete se unió con su amigo de la infancia Jason Alexander, pero el matrimonio fue anulado después de 55 horas.

En 2004 se casó con Kevin Federline, con quien tuvo a dos hijos, Sean, de 13 años, y Jayden, de 12 años, y se separó de él en 2007.

Este año, Spears dio de qué hablar cuando anunció una pausa indefinida para enfocarse en la salud de su padre.

En abril, ingresó en un centro de tratamiento de salud mental y en ese momento fuentes aseguraron a E! News que Asghari había estado apoyando a la estrella.

"Sam se ha mantenido a su lado a lo largo de todas sus luchas recientes y sabe que ésta es solo una fase en la vida de Britney a la que tendrán que adaptarse en este momento".

Recientemente, la estrella pop disfrutó de unas vacaciones tropicales con su madre Lynne Spears, y un viaje a Miami con su pareja.