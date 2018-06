Díaz Ordaz, Tam.- Cuando las intensas lluvias cesaron, comenzó el verdadero calvario para productores y residentes de comunidades rurales, principalmente de Díaz Ordaz, y el sector poniente de Reynosa, pues al registrarse un taponamiento en el dren principal de la comarca ribereña, "El Morillo", los millones de litros de agua que fluían por ese cause buscaron una salida natural por las áreas más bajas, formándose una enorme represa que irremediablemente avanza sin control minuto a minuto, siniestrando todo lo que encuentra a su paso.

Como las afectaciones crecen continuamente, y es imposible acceder a muchas áreas que están bajo el agua, lo mismo que caminos y veredas, no existe un reporte oficial para conocer a ciencia cierta la magnitud de la tragedia agrícola.

Solo se estima que son miles de hectáreas de cultivo que se perderán con esta emergencia que pudo evitarse, si el gobierno federal le hubiera dado el mantenimiento y la conservación adecuada al dren "El Morillo", que es donde se generó el problema.

El secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas, Marco Antonio Garza Acosta, acusó directamente a la federación y a la Conagua a nivel central, como los responsables únicos y directos de esta catástrofe, que sin duda alguna generarán una crisis económica en la región.

Si el gobierno federal hubiera realizado las labores de desazolve de manera normal, esta contingencia no habría ocurrido, pero "El Morillo", a pesar de ser el dren principal de la región, no ha recibido labores profundas de conservación al menos en 20 años, por eso se registró el taponamiento con ramas, objetos diversos y árboles viejos incluso, que estaban diseminados sobre su cauce, por la inacción de la autoridad competente destacó el dirigente agrícola.

El ingeniero Garza Acota hizo un enérgico llamado al gobierno federal, incluso solicitó la intervención de las fuerzas armadas para que coloquen explosivos en la gruesa capa que actúa como muralla a fin de que la vuelen y el agua pueda circular como debiera por el mencionado dren.

Es imposible derribar la barrera con maquinaria, porque el área está totalmente cubierta de agua, la única forma de llegar es a través del mismo dren a bordo de lanchas, y de esa manera colocar los explosivos para evitar que la mancha de agua continúe expandiéndose y devastando más parcelas, comunidades rurales, ranchos y maquinaria agrícola, con daños materiales incalculables, aunque podrían ser por centenares de millones de pesos, según se estima.

Por ahora, la prioridad es destruir el obstáculo para que el agua comience a fluir por "El Morillo" y evitar que la mancha se siga expandiendo, aunque ahora los cultivos que se inundarán serán los que se encuentran tierras abajo, anticipó el secretario de la Unión Agrícola Regional del Norte de Tamaulipas.

Sin embargo, pasada esta contingencia, el gobierno federal deberá responder por los cuantiosos daños que su negligencia e irresponsabilidad provocó, afirmó.

"Debe quedar claro que este desastre no puede atribuirse a causas naturales, pues la inundación no fue por exceso de humedad, porque si así hubiese sido toda la región estaría bajo el agua, aquí hay responsables por una negligencia, porque no desarrollaron trabajos de dragado ni mantenimiento en 20 años o más, al dren más importante como es ´El Morillo´, y los culpables de esta situación, en este caso el gobierno federal, debe afrontar los costos, las consecuencias de su ineptitud, indemnizando oportuna y de manera justa a los afectados", sentenció Garza Acosta.

INACCESIBLES. Algunos caminos vecinales ya fueron bloqueados por el agua, y no pueden ser utilizados ni por unidades altas o maquinaria.

PÉRDIDAS. También comerciantes y prestadores de servicio han visto mermados sus ingresos por negligencia del Gobierno Federal.

ABANDONAN. Algunos residentes afectados por la inundación han tenido que evacuar sus hogares por elevado nivel del agua.

Daños por doquier

>Además del mega siniestro agrícola, las inundaciones también han afectado a cientos de moradores, muchos de los cuales han tenido que huir con las pertenencias que pudieron rescatar, aunque otros lo perdieron casi todo.

> Por otra parte, la carretera ribereña se inundó cerca kilómetro 25, entre la comunidad de "El Faro" y el poblado "Venecia".

> Únicamente unidades de alto tonelaje como camiones o camionetas altas, pueden transitar por la carretera, sin inundarse, mientras que los vehículos ligeros, como automóviles, son desviados por un camino paralelo a la carretera, que conecta precisamente a los poblados "Los Altos", en el municipio de Reynosa y "Venecia", que pertenece a Díaz Ordaz.