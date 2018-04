Desarrollarán festival sobre fenómeno OVNI

Ediburg, Tx.- Por séptimo año consecutivo la ciudad de Edinburg será sede de la conferencia y festival sobre el fenómeno OVNI (objetos voladores no identificados) en el centro de conferencias Renaissance de la misma ciudad.

La conferencia "Fuera de este mundo" 2018 tendrá lugar en el sitio original del incidente de 1966 el viernes 13 de abril.

Para la edición de este año, el departamento de Artes Culturales y biblioteca será el anfitrión del festival anual familiar en el City´s City Hall Courtyard, donde jóvenes y adultos por igual pueden disfrutar de una noche de música, buena comida y un espectáculo de luces láser, un planetario, la carpa de autopsia alienígena, la estación de papel de aluminio y mucho más.

El sábado 14 abril a las 9:00 horas tendrá lugar la Conferencia Out of this World, Donde podrá disfrutar de las historias de autores que se han destacado en el estudio de la ´ufología´, entre ellos: Travis Walton reconocido en todo el mundo por haber sido raptado por un OVNI, será uno de los más destacados oradores.

En 1975, mientras trabajaba con una cuadrilla de madereros en un bosque del norte de Arizona, Travis y sus seis compañeros de trabajo se encontraron con un OVNI. Durante el encuentro, Travis fue atacado por un rayo de luz y no se encontraron rastros de él durante cinco días, tiempo durante el cual testificó que estaba a bordo de una extraña nave espacial.

El experto británico en OVNIS Nick Pope también hablará en la conferencia. Durante sus 21 años trabajando en el Ministerio de Defensa británico, Nick fue puesto a cargo de los archivos secretos sobre OVNIs más importantes de su gobierno.

Letty Leija, directora de la biblioteca Dustin Sekula de Edinburg y organizadora del evento, habló sobre lo que la gente puede esperar en este séptimo festival.

"Son dos días de eventos, empezamos el viernes con la presentación de varios autores del fenómeno que estarán saludando a las personas y en la tarde, en el jardín del arte las personas podrán venir a las actividades relacionadas a los OVNIs".