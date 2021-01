Desarrollan su serie animada

HBO Max está trabajando en una serie animada basada en el mundo de Game of Thrones, de acuerdo con fuentes de Variety.

El proyecto apenas está en sus primeras etapas de desarrollo, por lo que no hay detalles sobre cuál será el enfoque qué tendrá ni si será una adaptación de su multipremiada serie o alguno de sus anunciados spin-offs.

De momento no hay escritores ni directores adjuntos a la producción, aunque se sabe que es prioridad para WarnerMedia desde que la serie original terminó en 2019.

HBO Max se negó a dar comentarios al respecto hasta el momento.

Este programa sería el segundo producto derivado de Game of Thrones que la empresa trabaja; hace meses se anunció está en desarrollo una serie spin-off sobre la historia de la familia Targaryen, la cual llevará por título House of the Dragon, y que llegará en 2022.

George R. R. Martin, el escritor de la saga de libros en la que se basó la serie original, también está trabajando una nueva producción para HBO pasada en su compendio de historias Tales of Dunk and Egg, que también está instaurada en el universo de Game of Thrones.