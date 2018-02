Desarrollan óvulos humanos en el laboratorio por primera vez

De acuerdo con el informe difundido en la publicación británica Molecular Human Reproduction, expertos de la Universidad escocesa de Edimburgo extrajeron células de óvulos del tejido del ovario en sus primeras fases de desarrollo y las hicieron crecer fuera hasta que estuvieron listas para ser fertilizadas.

Los científicos lograron que el óvulo humano se pudiera desarrollar fuera del ovario, a partir de su fase más temprana hasta llegar a alcanzar la plenitud de su madurez.



El estudio otorga, además, a la comunidad científica la oportunidad de explorar el desarrollo del óvulo humano, algo que continúa planteando interrogantes.



No obstante, los investigadores admiten que hace falta llevar a cabo nuevos estudios para que este método se pueda emplear clínicamente, pero es relevante pues ofrece esperanza a mujeres o niñas que se someten a tratamientos como quimioterapia -con riesgos para la esterilidad-, al permitir recuperar óvulos inmaduros y hacer que maduren fuera del ovario, para ser posteriormente almacenados para su futura fertilización.



Actualmente, las mujeres pueden congelar sus óvulos maduros -o incluso embriones, si han sido fertilizados con el esperma- antes de comenzar tratamientos médicos de este tipo, si bien esta opción no es posible en el caso de que sean niñas las enfermas de cáncer.



El profesor Evelyn Telfer, de la Universidad de Edimburgo y líder de la investigación, afirmó este viernes que "poder desarrollar del todo óvulos humanos en laboratorio podría ampliar el espectro de los tratamientos de fertilidad disponibles".



"Ahora trabajamos en optimizar las condiciones que apoyan el desarrollo del óvulo de esta manera y en estudiar lo sanos que están", apuntó.



Los científicos confían asimismo en "averiguar, atendiendo a la aprobación de las normativas, si (esos óvulos) pueden ser fertilizados", una opción cuya viabilidad aún no se ha demostrado.



Por su parte, Daniel Brison, del Departamento de Reproducción Asistida de la Universidad de Manchester, indicó que esa investigación representa un "paso adelante emocionante, que muestra por primera vez que el desarrollo completo de los óvulos humanos en laboratorio es posible, más de 20 años después de que se lograra con ratones".



Ese experto añadió que "si bien queda todavía mucha investigación importante por realizarse, esto podría allanar el camino hacia la preservación de la fertilidad de las mujeres y niñas con una variedad más amplia de cáncer de lo que es posible con los tratamientos actuales".