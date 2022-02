Desapego a la ley

La Conade no sólo incurre en un error, también estaría violando la Ley General de Cultura Física y Deporte (LGCFyD), al reconocer a Kiril Todorov como presidente de la Federación Mexicana de Natación (FMN), pues ésta no tiene el reconocimiento de su federación internacional, advirtió el ex presidente del COM, Felipe Muñoz.

La Conade giró el pasado 25 de enero un documento a los "Órganos de Cultura Física y Deporte" del País, informándoles que, para ella, el Consejo Directivo Operante de la FMN es el encabezado por Todorov.

En el Artículo 54 de la LGCFyD se enlistan los requisitos que deben cumplir las Federaciones Deportivas Nacionales para obtener el registro ante Conade como Asociaciones Deportivas Nacionales, y la Fracción V establece que se debe "contar con la afiliación a la Federación Internacional correspondiente".

"Conade tiene que basarse en lo que es la Ley del Deporte, la cual indica que podrá darle el Registro Único del Deporte (RUD) a las federaciones que estén reconocidas por su federación internacional. La FINA ya no reconoce a la administración de Kiril, entonces no puede reconocerlo, porque no va a cumplir con los requisitos", dijo el Diputado Federal en la LXII Legislatura, que en su momento trabajó en la elaboración de la Ley.

Para el también medallista olímpico, el reconocimiento que hace la Conade a Todorov puede interpretarse, además, como un "sí" al apoyo financiero que pidió el hoy desconocido por FINA para interponer una apelación ante el TAS.

"Si Conade está manifestando de esta forma que apoya a Kiril y que tal vez va a hacer los pagos (para ayudarlo en su defensa ante el TAS) va a ser un error muy grande: que con dinero gubernamental se apoye a un problema jurídico que es muy específico del presidente de la federación.

Así se puede interpretar esto, parece que es lo que están diciendo y sería muy grave, un error muy grande", apuntó.

CONADE APOYA A TODOROV

La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dirigida por Ana Guevara, generó una mayor turbulencia en las ya de por sí revueltas aguas del caso Federación Mexicana de Natación (FMN).

En el mismo día en el que se reveló que la Federación Internacional de este deporte (FINA) rechazó una lista de inscripción de mexicanos a la Serie Mundial de Clavados, reafirmando así el haber desconocido como presidente de la FMN a Kiril Todorov, se supo que la Conade apoya al polémico directivo.

Todorov, quien enfrentará un juicio por el delito de peculado, pretende apelar la acción de la FINA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) y solicitar dinero a la Conade para cubrir los gastos de este recurso legal.

La Conade envió un oficio a los órganos estatales de cultura física y deporte en el que reconoce a Todorov como titular de la FMN y también a los miembros del consejo directivo operante de esa federación, mismos a los que la FINA desconoció el 17 de enero.

"Cabe mencionar que la Federación Mexicana de Natación, A.C., ha informado a esta Comisión que, en respuesta a los actos ejecutados por la Federación Internacional de Natación (FINA), la FMN ha iniciado las acciones legales para apelar ante la misma FINA, y en su momento, de ser necesario, ante el TAS; por lo tanto, y de conformidad con las leyes mexicanas, la FMN sigue estando reconocida e inscrita en el Registro Nacional de Cultura Física y Deporte (RENADE)", se lee en el oficio número SD/013/2022.

En una carta firmada por el director ejecutivo Brent Nowicki, la FINA nombró el 17 de enero un Comité de Estabilización para encargarse de los deportes acuáticos en México y convocar a nuevas elecciones en la FMN.

¿De qué se le acusa a Todorov?

El 26 de enero de este año, la directora de Operación Fiduciaria y Mercadotecnia de la Conade, Patricia Toledano, envió el oficio SCD/DOFyM/074/2022 a Todorov, en el que le informa de observaciones detectadas por el Órgano Interno de Control en la auditoría 04/2021, la cual encontró "deficiencias en documentación comprobatoria presentada" de la compra de boletos de avión no utilizados en marzo de 2020.

Se le pide Todorov la evidencia documental del uso de esos boletos o en su defecto el reintegro del valor de los mismos, el cual no se precisa, a más tardar este 28 de enero.