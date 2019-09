Desaparición de autos se debe a errores: INE

NOTICIAS RELACIONADAS Opacidad en INE. Detectan anomalías en vehículos

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a su Órgano Interno de Control (OIC) que no desaparecieron 320 vehículos en la base de datos del organismo, sino que hay errores de captura, varias bases de datos, unidades, como bicicletas, lanchas, remolques o casetas, que no son propiamente vehículos, y autos que están en proceso de baja.

Así explicaron las áreas del instituto las observaciones hechas por el OIC en su informe previo de gestión 2019, según las cuales 320 vehículos no fueron hallados en el Sistema de Administración del Instituto (Siga), como publicó en su edición del martes EL UNIVERSAL. En entrevista, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, esgrimió que el documento del órgano de control es preliminar y que las observaciones están en proceso de solventación. Indicó que, en el rubro de los autos, el plazo para responder venció el viernes y que se enviaron las aclaraciones al OIC.

El OIC informó que las auditorías "tienen un carácter preliminar, de ninguna manera signican una irregularidad maniesta o comprobada y mucho menos responsabilidad de algún servidor público", señaló el funcionario del INE.

"El 9 de julio nos hizo llegar sus comentarios y, al vencer el plazo el viernes, se aseguró que 180 vehículos sí están en el Siga, aunque el OIC reportó que no.

Según la respuesta a la OIC, otros 41 autos también están en la base de datos del Siga, pero siete están siniestrados, 30 no son reutilizables y siete están en resguardo en juntas locales de tres entidades. Otros 82 sí están, pero deberán darse de baja por estar accidentados. Respecto a las unidades que, como reportó el OIC, no están en el Siga, el INE explicó que 95 causaron "baja denitiva", por lo que no estaban enlistados y 31 fueron registrados en el Sistema Integrador para la Administración de Recursos (SIAR), el cual data de antes de 2013 y su estatus es "robo o siniestro". El área administrativa del INE sólo reconoció fallas en la captura del registro de 14 unidades por error en el número de serie. Los 320 casos, "o son problemas de registro en el sistema, al momento de consignarlo había error, se dieron de baja o están en proceso de darse de baja. Todo eso, como el mismo contralor Jesús George reconoce, es preliminar, estamos allegando al OIC la información, no faltan 320 vehículos", aseguró Jacobo Molina.

Respecto a los 44 vehículos detectados físicamente, pero no registrados en el Siga, el instituto detalló que 17 sí estaban, pero que 27 ya fueron dados de baja. Jacobo Molina reconoció que un problema ha sido que el INE tiene diferentes bases de datos, "por ejemplo, tenemos dos contratos de arrendamiento de vehículos y se llevan en otra base de datos. Tenemos vehículos que se adquirieron en tiempos del Instituto Federal Electoral (IFE) y se llevan en otra [lista]. "Lo que estamos aclarando al OIC es [que] quizá buscó en un sistema, pero está en otro, según su naturaleza o propiedad. El INE tiene más de mil vehículos arrendados y una buena cantidad de autos", dijo. Respecto a las observaciones hechas por el OIC en torno al tema de las subcontrataciones, las cuales han implicado el pago de 9.9 millones de pesos para realizar tareas para las cuales el INE cuenta con personal especíco, el funcionario indicó que el instituto requiere trabajos especializados en tiempos muy cortos, lo que hace necesario contratar servicios externos. Reconoció que esta es una observación recurrente de la OIC, pero que "tan se solventan las observaciones que no hay procedimientos sancionadores al respecto. Si estuviéramos haciendo las cosas mal, nos hubieran sancionado".

El secretario ejecutivo admitió, empero, que este es tema de "conversación abierta con el contralor" y que no ha concluido.

Por ejemplo, en el tema de ciberseguridad, expuso que el instituto electoral tiene 40 sistemas, entre ellos el de Resultados Electorales Preliminares (PREP) o de Conteo Rápido. "En el tema cibernético hay especialistas, pero sirven para orientarme [acerca de] cuáles son las mejores contrataciones y contar con infraestructura para la cual el INE no tiene recursos", argumentó.