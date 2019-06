Desaparecen mandos medios, delegaciones

"Lo que pedimos es que se respeten nuestros derechos laborales, nosotros, los tres que estamos aquí presentes somos empleados del de Servicio Profesional Carrera, con diferentes antigüedades". Alfredo Cantú, excoordinador de Servicios de la SE.

Cd. Victoria, Tam.

Extrabajadores de la Secretaría de Economía se manifestaron en las oficinas de esa delegación federal para denunciar que a partir de este mes desaparecerían las plazas de mandos medios de alrededor de 150 trabajadores a nivel nacional, mientras en Tamaulipas y las cuatro subdelegaciones serían entre once y doce los trabajadores afectados.

"El día de hoy, miércoles cinco, no pudimos accesar y checar como empleados de Economía, la semana pasada vinieron de la Ciudad de México a solicitarnos la renuncia a nosotros tres sin embargo no dejaron ninguna evidencia, no nos están diciendo nada por escrito, simple y sencillamente nos dicen que a partir del mes de junio ya no somos empleados de la Secretaría de Economía", indicó el ex coordinador de Servicios de la SE, Alfredo Cantú.

En meses pasados se llevaron a cabo ajustes similares en las delegaciones federales del SAT y Conafe con empleados eventuales, en esta ocasión los tres extrabajadores contaban con antigüedades de 29, 26 y 6 años en esta capital, y los restantes se encuentran en las subdelegaciones de Reynosa, Matamoros y Tampico.

"Lo que pedimos es que se respeten nuestros derechos laborales, nosotros, los tres que estamos aquí presentes somos empleados del de Servicio Profesional Carrera, con diferentes antigüedades", además de Alfredo Cantú la analista de Gestión de Programas, Marina Hinojosa, y el coordinador de Promoción de la SE, Daniel García, dejaron de laborar en dicha institución a partir de esta semana.

Los hoy extrabajadores mencionaron que actuarán legalmente ante la instancia federal esperando ser liquidados conforme a todas las prestaciones que les corresponden por derecho, "se están violentando los derechos laborales que el hecho de estar en el Servicio Profesional de Carrera te da esos derechos".