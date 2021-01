Desaparecen empleados de bloquear

"Desde el sábado que no sabemos nada de mi papá y mi tío. Mi papá se llama Tanislao Santiago Yáñez y mi tío se llama Efrén Santiago Yáñez. Mi papá fue a recoger a mi mamá y él no llegó con ella y ya no tuvimos comunicación, eso fue después de las 6:00 pm.", refirió la afectada.

"Mi papá iba en un Marquis color blanco modelo 1990. Nosotros vivimos en la colonia Américo Villarreal y mi tío vive en la colonia Hercilia, pero lo levantaron de su casa. Él estaba con su familia, cuando llegaron por él, siendo alrededor de las 8:00 pm. Ellos trabajan en las boqueras. Ayúdenme por favor, estamos desesperados sin saber nada de ellos", expresó la quejosa.