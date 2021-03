Desaniman vacaciones a vendedores ambulantes

"Semana Santa es un tema muy difícil para nosotros porque recordamos que Ciudad Victoria no es zona turística, toda la gente que está aquí se va a las playas, a los ríos, y no tenemos mucha venta, de hecho, se queda la ciudad sola, desértica porque toda la gente se va a pasearse y para nosotros no nos sirve", recordó que a pesar de la reducción en las restricciones por la COVID-19 actualmente siguen sin abrir entre 35 y 40 puesteros de la zona centro debido a la incapacidad para surtirse de mercancía.

Esto quiere decir que a pesar de que el acuerdo gubernamental permite funcionar a los vendedores ambulantes al cien por cien, actualmente sólo el 85 por ciento se encuentra trabajando; por otro lado, Paulino Cortez recordó que la suspensión del ´Sanmarcazo´ fue otro golpe para el comercio ambulante ya que un promedio de ochenta trabajadores del ramo acudía a ofrecer sus productos en las inmediaciones del río San Marcos.

"No hay ventas, entonces la gente prefiere no venir a trabajar y quedarse en sus casas, todos los que nos dedicamos al comercio en la vía pública es difícil que nos vayamos a pasear porque no tenemos ahorita para irnos, se quedan en sus casas y no están trabajando", el representante del comercio informal confió en que la actividad económica se recupere luego del período vacacional de Semana Mayor, "esperemos que entre más se abran negocios nosotros pensamos que se va a reactivar la economía más pronto, tenemos que ser pacientes e ir poco a poco esperando que la ciudadanía responsa en ese aspecto y que se abran al cien por ciento los negocios".

Finalmente recalcó que debido a la pandemia por la COVID-19 se tuvo una caída de hasta el 80 y 90 por ciento durante 2020, siendo hasta el mes de diciembre y enero cuando se registró un alza en la actividad comercial, no obstante, este mes de marzo en comparación con el año pasado -antes de la pandemia- se registran ventas por abajo del 30 por ciento.