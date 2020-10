Desamparada, la familia lesionada al caer anuncio

Altamira, Tam.- La empresa propietaria del espectacular que se desplomó el pasado 29 de septiembre y que cayó sobre cinco niños y dos mujeres, no se ha hecho responsable por los gastos de hospitalización; las dos mujeres, una de la tercera edad, presentan fracturas diversas, pero no han sido intervenidas por falta de recursos.

El espectacular afuera de una farmacia denominada "Benavides" cayó a cusa de la falta de mantenimiento, así como de los vientos que generaron la entrada del frente frío número 4.

La familia, quien tiene su domicilio en la calle Valle Encantado número 215 del fraccionamiento Paseo Real, pide el apoyo para las más afectadas, es decir la madre de los niño de nombre María Zenaida Guillén y la madre de ésta, mismas que se encuentran internadas en el Hospital Regional de Tampico "Dr. Carlos Canseco".

Indicó que la empresa de seguros contratada por la empresa propietaria del anuncio sólo les ha dado largas, pues no se quieren hacer responsables por los daños físicos.

"No nos ha solventado los gastos médicos, tampoco de las placas... Ahorita ya me gaste todo lo del mes y no tengo ni para darle de comer a mis hijos", indica.

"La aseguradora nos dice que nos esperemos sólo piden datos, fuimos siete los lesionados, cinco niños y dos adultos. Yo tengo fractura en el brazo izquierdo y dolores en el abdomen, no sé qué problemas porque no me hicieron más estudios y la columna la tengo desviada", mencionó María Zenaida.

Explicó que ninguna autoridad los ha apoyado, pese a que su madre necesita la operación de manera urgente en su rodilla derecha.

"No la han podido operar desde que ingresó el martes que porque no tiene donadores de sangre, por dos que deben ser RhO positivo, nadie se ha acercado, no tenemos nada de ayuda ni para darles de comer a mis hijos", agregó.

Indicó que las autoridades municipales tampoco les han dado el apoyo, pese a que la dirección de Protección Civil también tiene responsabilidad por no atender este tipo de peligros con antelación.

Requieren de intervenciones quirúrgicas.

Compañía de seguros no atiende a los lesionados.