Desampara IMSS a discapacitado

Hace aun año acudió al periódico EL MAÑANA, posteriormente le hablaron del IMSS, le apoyaron, pero ahora le dicen que no alcanza a cotizar, porque le pagaban muy poco.

Noticia Relacionada Asesinan al reportero Saúl Tijerina en Coahuila

"Aquí en el seguro me traen a la vueltas y vuelta, no me han resuelto nada de lo que me habían dicho, me dieron un acta de invalidez primero, por un año, se venció y me dieron otra acta de invalidez, fui a la subdelegación y di el papel ese y ahora me dicen que no me alcanza para que me den el pago, que tengo muy pocas semanas cotizadas", dijo.

El ciudadano ha acudió hasta al Afore, pero tampoco le dan respuesta, por lo que pide apoyo de un abogado que le ayude a resolver su situación, pero no cuenta porque es de escasos recursos.

"Ya llevo dos años que no he agarrado ni un cinco, del acta de invalidez no me dieron nada, voy a la afore me dicen que no recuperaron nada", recalcó.

Cuando fue atropellado trabajaba en maquiladora BB Industries, cuando había salido de su trabajo.

"La fábrica me estuvo pagando las incapacidades por un año casi, y ya luego el doctor me mando a medicina del trabajo para la pensión y aquí fue donde me han traído a la vuelta y vuelta", recalcó.

Explicó que sobrevive de la ayuda de los vecinos, ya que no puede trabajar por que no puede caminar porque su pie izquierdo ya no quedó bien y usa muleta.

"Aquí en el seguro me traen a la vuelta y vuelta, no me han resuelto nada de lo que me hayan dicho". Oscar Calvillo, Derechohabiente.