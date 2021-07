Desampara el ISSSTE a paciente

Explicó que su esposo fue operado, pero no quedó bien y ahora no se puede mover ante el dolor que sufre.

"Vine a ver al director y me dice que tengo que ver una opinión de un traumatólogo, donde me diga que está mal ese hueso, no le nació así, ni lo tiene así, mi esposo se cayó y fracturó y hace 10 días lo operaron y ahorita vengo hablar y me dice que necesito una opinión médica donde me diga que está mal", dijo.

Noticia Relacionada Dan golpe al CDG

La esposa mostró una fotografía de una radiografía donde muestra algo que sale, un pico de un hueso, que le está doliendo.

"No puede moverse, estamos batallando bastante, duro 15 días internado aquí después lo operaron y hace 10 días lo dieron de alto y tuvo al cita el lunes y sigue el pico", recalcó.