Desalojan colegio

"Nosotros nos instalamos pensando que el dueño era Esiquio Reséndez, exgerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Reynosa, a quien se le pagaba la renta". Diana Luz Rodríguez Gtz., directora.

Entre llanto y sumamente asustados, alumnos del Colegio Las Américas en la colonia Las Cumbres, fueron evacuados al cumplimentarse una orden de desalojo por parte del Juzgado Tercero Civil, a cargo de María del Rosario Cortes Montaño.

Esto, causó sorpresa a maestros y directivos quienes se encargaban de los cursos de verano que se ofrecen en este plantel.

Al observar a los elementos de la Policía Estatal ingresando al plantel, los alumnos fueron resguardados en el gimnasio de la escuela, en tanto, hacían arribo los padres de familia.

Trascendió que este desalojo se ejecutó al incumplirse el pago de renta durante dos años aún y cuando la directora del plantel asegura que es un año y que dejaron de pagar, al descubrir que se trata de un terreno municipal.

Alfredo Cavazos, abogado de la parte demandante, se negó a brindar información y se dedicó a revisar salones de clases, oficinas administrativas y área de juegos.

"Es materia civil. Yo no voy a comentar nada de información, si la otra parte quiere comentarles algo, ya no queda de mi. Son partes privadas y yo no voy a hablar, soy el abogado de la parte actora, no voy a dar información de mi cliente, ni tampoco de los demandados".

-Lo preocupante es que hay niños, unos están llorando, otros asustados, ¿no tomaron en cuenta eso?-, se le cuestiona.

"Los niños estaban en el jardín, nosotros entramos de buena manera, les dijimos que les hablaron a los papás de los niños para que vinieran por ellos. Ahora está mal que los niños vean a los policías como una figura de miedo cuando deben verlos con respeto, es una persona que los viene a cuidar".

¿MUNICIPAL O PRIVADO?

Diana Luz Rodríguez Gutiérrez, directora del plantel, dio a conocer que hace 9 años, comenzaron a rentar el inmueble que se encontraba destruido y ahora, simplemente los desalojan.

Manifestó que esto era un terreno desalojado.

"Nosotros nos instalamos pensando que el dueño era Esiquio Reséndez, ex gerente general de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Reynosa a quien se le pagaba la renta".

Manifestó que en mayo del año pasado, el municipio estuvo tomando fotografías y midiendo las instalaciones del colegio.

"Ahí nos dimos cuenta que este terreno era de la Hacienda Pública de Reynosa. Empezamos a checar que era verdad y decidimos no continuar pagando una renta porque nos sentimos estafado cuando nosotros hemos construido albercas, una secundaria, pusimos techos, no había nada".

Con lagrimas en los ojos, la directora indicó que lleva 30 años en el área educativa y que le parece increíble que busquen cerrar algo que está dándole atención a niños en Reynosa y brindando trabajo a una gran cantidad de familias.

"Yo lo único que les pido a las autoridades es que esto es un bien para la comunidad de Reynosa, que revisen que esto es de la Hacienda Pública y no es justo que le crean a alguien que no ha hecho el bien en Reynosa".

Este terreno dijo, fue donado por el municipio para la Universidad Valle de Bravo y al dejarla, decidieron seguir en el mismo rubro para instalar una escuela.

"En aquél tiempo fuimos a Comapa con Esiquio para decirle que si nos podía rentar y nos dijo que sí. Este edificio estaba medio remodelándose como para departamentos. Municipio nos dijo que estábamos invadiendo una propiedad que no era de nosotros y les dijimos que había un arrendador".

A las afueras del plantel los abogados, colocaron mantas con la leyenda:

"A los padres de familia: Las actividades en este colegio se encuentran suspendidas debido a la ejecución de un proceso legal originado por la falta de pago de las rentas de este inmueble".

Declina Municipio

El Ayuntamiento de Reynosa declinó ayer ser propietario del terreno ubicado en la avenida Sur 3 de la Colonia Las Cumbres, así como de ser autor del desalojo en el plantel.

El municipio por medio de su titular de prensa, Jenni Gandiaga, informó a EL MAÑANA que el día de hoy viernes, el alcalde José Alfonso Peña, se emitiría una postura oficial sobre este tema.

DESALOJAN. Elementos de la Policía Estatal cumplimentaron una orden de desalojo.