Desalojan a miles por severos incendios forestales en Australia

Cientos de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares debido a los incontrolables incendios forestales en Australia, que cerró este 2019 registrando la década con temperaturas más altas en su historia.

La ciudad costera de Mallacoota tuvo que desalojar a unos 4 mil de sus ciudadanos en vísperas de Año Nuevo hacia la línea costera, incluso, hacia botes cercanos, para evitar las llamas de los incendios.

Fotografías de los incendios, publicadas en The New York Times y The Washington Post, muestran el cielo enrojecido por las llamas de Mallacoota, destino ubicado entre Melbourne y Sidney, conocido por sus populares playas.

Los intensos incendios registrados en los últimos días en las ciudades de Victoria y Nueva Gales del Sur, dos de las ciudades más pobladas del país, han dejado al menos 3 muertos en Nueva Gales del Sur y por lo menos 4 personas permanecen como desaparecidas en Victoria, de acuerdo con información de los diarios estadounidenses.