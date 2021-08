Desalojan a invasores

"Supuestamente van a estar – desalojando – dos diarias", informó una vecina del lugar, "no hubo ningún citatorio, ningún aviso de que nos saliéramos o algo, siempre se buscó la manera de buscar a las personas dueñas para arreglar de la mejor manera y nunca dimos con nadie, salían dueños, seguido salían personas que eran las dueñas, pero hasta ahí quedaba... nada más venían y nos echaban un rollo y ahí quedaba".

"Nosotros hicimos que nos metieran la luz y el agua también, nos arregló un alcalde... Almaraz (Óscar), fue el que siempre se acercaba"; no obstante, la posesión legal del asentamiento quedó en el aire hasta hace algunos meses en los cuales una empresa constructora, al parecer con domicilio fiscal en la Ciudad de México, compró los terrenos iniciando un proceso de desalojo, "un familiar de mi esposo vivía aquí y se la pasó a él, y viceversa... no somos los primeros anteriormente había estado viviendo otras personas aquí".

Dicha empresa ofrecería la propiedad de los inmuebles por 370 mil pesos a sus actuales residentes en las condiciones en las que se hayan en estos momentos y por hasta 570 mil con arreglos y terminados, "quieren que se arrime la gente que trae un crédito, yo no cuento con un crédito ni efectivo para pagarles...", agregó otra de las vecinas que espera el momento para ser desalojada, "no creo que nos vayan a dar facilidades y nosotros sí queremos que nos dejen aquí o que alguien nos diga ´les vamos a ayudar´, porque no es justo que nosotros tanto tiempo que tenemos de estar sufriendo aquí porque duramos años sin luz ni agua".

El desalojo se realiza con la participación de actuarios del Distrito Judicial 1.