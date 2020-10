Desalojan a ambulantes de centros comerciales

Cd. Victoria, Tam.- Alrededor de cuarenta vendedores ambulantes fueron desalojados del estacionamiento de Walmart y Sam's, en esta capital, esto a petición de los representantes legales de dichas empresas trasnacionales supuestamente debido a quejas de clientes y por no respetar las medidas de sana distancia.

"Uno es vendedor, no es delincuente, ahora por ofertar mi producto me van a llevar a la cárcel... Yo digo que no es justo como ciudadano", comentó uno de los comerciantes afectados, "ese comunicado llegó de que estamos molestando a los clientes lo cual es mentira; a mí me respalda mucha gente que va a mi negocio y a los demás vendedores que somos unas personas pacíficas, que somos personas humildes".

La mayoría de los comerciantes cuentan con más de catorce años de ofertar sus productos como nopales, calabacitas, cebolla, elotes asados y aguas frescas -entre otras- en ese lugar sin que hubieran sido molestados con anterioridad; la autoridad municipal por su parte señaló que por tratarse de una propiedad privada está imposibilitada para conceder permiso para trabajar en ese lugar, por lo que habrá de presentarseles alternativas para su reubicación en otros lugares.