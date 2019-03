Desalienta ´tramititis´ acceder a estímulos

El Mañana / Staff.- Los empresarios o contribuyentes tienen que pasar diversos filtros para poder obtener el estímulo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), un factor que desalienta a los usuarios para realizar los trámites y acceder a esta nueva estrategia fiscal que rige en la zona franca.

Por ejemplo el SAT pide tener buzón tributario activo, que no estén amparados contra buzón, estar al corriente de sus obligaciones fiscales, no estar publicados en la lista del 69 y que los socios tampoco no estén en dicha lista.

Es de destacar que la lista del 69 son casos de contribuyentes que no están localizados, que tienen adeudos condonados, que tengan créditos firmes y operaciones simuladas o inexistentes.

Además tener su domicilio fiscal dentro de la región fronteriza norte, el cual no debe tener una antigüedad menor a 18 meses.

Manifestación bajo protesta de decir verdad por parte del representante legal o el contribuyente en donde de manera expresa señale que en el ejercicio inmediato anterior obtuvo ingresos acumulables en la región fronteriza norte de cuando menos el 90%.

Para los contribuyentes que inicien actividades en la referida región fronteriza norte, el representante legal o contribuyente, manifestará bajo protesta de decir verdad que sus ingresos en la citada región, representarán conforme a su estimación, al menos el 90% del total de sus ingresos del ejercicio y que cuenta con la capacidad económica, activos e instalaciones para llevar a cabo la actividad.

El 31 de marzo es el plazo para poder hacer el procedimiento y se hace de forma electrónica o con apoyo del personal del SAT.