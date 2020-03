Desalienta a pugilistas inseguridad y poco respaldo

Río Bravo.- Entrenadores y pugilistas amateurs de esta localidad, buscan espacios para entrenamiento diario, pero en puntos lejos de la inseguridad y en donde quienes quieran apoyar esta disciplina, puedan acercarse ante cierto abandono oficial.

El entrenador Luis Hernández, quien instruye a adolescentes y menores aspirantes a púgiles, al poniente de la ciudad, narra un panorama difícil.

"A nadie le ha interesado una unidad deportiva donde se desarrollen estos talentos.

Esto es lo que hacemos desde hace 5 años" dice a la vez que señala a un adolescente que se dispone a entrenar en un paraje precario.

"Y así entrenamos no nos detiene, el agua o frío, somos guerreros que luchamos por un mejor mañana", añadió, pero también revelaba que ante el riesgo que también corren por estar en la ruta de las situaciones de riesgo, reveló que buscaron un nuevo espacio.

"Me voy a reubicar, estaremos entrenando a partir de las 17:00 horas, en la cancha que está a un lado de la escuela Nissan en la colonia Satélite, será nuestra nueva ubicación, algunas gentes de por ahí me han dicho que corremos riesgo por donde estoy ahora. Y mejor me voy a mover a la placita de un lado de la primaria", expresó, luego de abandonar paraje en colonia Estero.

En delante, ese parque público, antes poco accesible para las familias, por presencia de vándalos, será más amistoso por la presencia de los deportistas de los puños y el encordado, quienes disuadirán a los pandilleros a cometer desmanes.