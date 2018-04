Desairan puentes; arriesgan su vida. Ahorran minutos y esfuerzo, pero

Todavía no tenemos cultura de prevención . Sofía Hernández Méndez, Cruz Roja

En 2018 van 20de acuerdo con cifras que proporciona la Cruz Roja en, pero con todo y los accidentes que se presentan, ciudadanos prefieren no utilizar los puentes peatonales de la ciudad.

Un claro ejemplo es que los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, acuden a las citas o al realizar trámites, pero al salir y buscar el transporte público, lo hacen arriesgándose al cruzar el boulevard Hidalgo.

A unos cuantos metros, al lado de un centro comercial, se encuentra el puente peatonal, pero la mayoría de las personas, se ahorran varios minutos, "toreando" los carros para pasar rápidamente.

Aunque la Cruz Roja no tiene una estadística que detalle el número de atropellados por no usar los puentes peatonales, el problema es la falta de cultura.

"Nosotros damos prioridad al paciente y para saber necesitaríamos realizar un mapeo para saber si había puente peatonal o no, aquí lo importante es que todavía no tenemos cultura de prevención, siempre pensamos en que hacemos en caso de un accidente, pero nunca tratamos de ver que podemos hacer antes para que no suceda", dijo Sofía Hernández Méndez, coordinadora de socorros.

La falta de cultura para usar los puentes y los semáforos peatonales, sigue siendo un problema en la ciudad, aunque exista la infraestructura no todos usan lo destinado para evitar atropellamiento.

¿Y las multas?

En el Reglamento de Tránsito y Vialidad, en el capitulo de obligaciones de los peatones, pasajeros y ocupantes de vehículos, en el artículo 11 señala los puntos con los que deben cumplir los peatones, al circular en la vía pública.

Los peatones no podrán transitar a lo largo de la superficie de rodamiento de ninguna vía y para cruzar una vía donde haya puentes peatonales o pasos a desnivel, el peatón está obligado a hacer uso de ellos.

Al no cumplir con las obligaciones hay multa de en tres días de salario mínimo vigente.