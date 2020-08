Desairan manifestación

Ofrecemos todo el respaldo a nuestras hermanas que hicieron eso, solo es una forma de expresarse, del hartazgo, no se había visto algo tan radical en nuestra ciudad, pero no creemos conveniente que las estén buscando Testimonios Grupos colectivos

Los grupos "Proyecto Fem-Reynosa" y "Colectivo Feminista Reynosa" se han deslindado de cualquier manifestación en contra del ayuntamiento local, derivado de un caso de violación sexual ocurrido dentro de las instalaciones de Protección Civil y Bomberos.

Esto luego de que se emitiera una convocatoria para acudir a la presidencia municipal a fin de exigir los nombres de los elementos implicados, advirtiendo que de lo contrario causarían destrozos en el inmueble, así como en la plaza principal.

"No sabemos de dónde salió esta convocatoria, las feministas no lo organizamos, ni lo planeamos, estamos deslindados completamente", expresaron.

La protesta programada a las 12:00 horas de ayer se disolvió ya que nadie acudió a la cita, pero miembros de estos colectivos se hicieron presentes para dejar en claro su postura.

No a investigaciones

Además, lamentaron que la alcaldesa Maki Esther Ortiz Domínguez haya anunciado al inicio de una carpeta de investigación en contra de las mujeres que acudieron a realizar pintas en una pared y en una unidad de rescate de bomberos, con frases como "Violadores", "Fuera machos", ´´Encubridores´´, entre otras.

Advirtiendo que, si este procedimiento sigue, entonces sí organizarían protestas.

"Ofrecemos todo el respaldo a nuestras hermanas que hicieron eso, solo es una forma de expresarse, del hartazgo, no se había visto algo tan radical en nuestra ciudad, pero no creemos conveniente que las estén buscando, esos esfuerzos mejor deberían enfocarse a los agresores, no a las que evidencian lo que ocurre".

Y agregaron:

"No es justo y claro que nos manifestaríamos si algo les llegase a ocurrir".

Las feministas han organizado diversas protestas en esta ciudad fronteriza para exigir igualdad de oportunidades, freno a la violencia de género, así como derecho a un aborto seguro.

Aseguraron que en los últimos meses la cantidad de denuncias que han registrado los dos colectivos locales ha crecido de forma considerable, principalmente en el tema intrafamiliar.

Ayer se disolvió una protesta contemplada frente a presidencia municipal, feministas acudieron para deslindarse.