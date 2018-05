Desairan examen para primaria y secundaria

Poca respuesta ciudadana se obtuvo durante los tres días que se realizó la aplicación de exámenes para terminar primaria o secundaria a través del Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos.

Fueron un total de 73 personas las que acudieron desde el viernes, sábado y ayer domingo, entre jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

Norma Arely Salinas Longoria, coordinadora del ITEA local, reconoció que hubo poco interés, pese a que se hicieron diversas invitaciones en diferentes colonias.

Explicó que cada vez en las empresas, sobre todo en las maquiladoras, se pide que cuentan con estudios básicos, por lo que es importante para recibir mayor salario, pero ni así se animaron los ciudadanos.

"No fue muy buena porque queríamos más, se invitó a mucha gente, pero la gente no quiere, no se que es lo que les está pasando, pero simplemente en las maquiladoras les están pidiendo que tengan su primaria y secundaria", dijo.

PARA EL JUEVES O VIERNES LOS RESULTADOS

Los que acudieron durante este fin de semana, deberán llamar entre el jueves y viernes, que serán los días que estarán informando de quienes pasaron los exámenes.

"Es un examen de diagnostico, los de primaria presentan tres exámenes, con esos si los pasan e les entregan su certificado si no se les evalúa en que materias no pasaron y ahí se les manda a un círculo de estudio, igual con los de secundaria son dos exámenes se evalúan y si los pasan ya certifican, sino terminan algunas materias", expresó

Invitó para los que no se hayan dado cuenta con tiempo, que acudan a las oficinas para que se informen de cómo es el procedimiento y la asesoría que les pueden otorgar o en su caso integrarlos algún circulo de estudios.

Los interesados deben acudir a la oficina del ITEA en la calle Pedro J. Méndez número 360 en la zona centro, para mayor información llamar al 9 22 21 73.





ESFUERZO

10 Personas acudieron el pasado viernes.

28 El sábado.

35 El domingo.

73 En total, entre jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

3 Las partes del examen para aprobar primaria.



2 El de secundaria.







AYER. El domingo acudieron más personas aprovechando el descanso.