Desairan al MC en 14 municipios. Dicen prospectos ´no no no no no´

Cd. Victoria, Tam.-

Al vencer el plazo de registro este martes, Movimiento Ciudadano (MC) sólo había presentado seis de las 20 candidaturas a alcaldes en los municipios donde deberá competir solo.

A dicho partido sus prospectos le dijeron "na na na na na", o mejor dicho: "no no no no no".

Después del convenio de coalición con el PAN y el PRD para candidaturas comunes en 23 de los 43 municipios del estado con "Por Tamaulipas al Frente", Movimiento Ciudadano debía registrar nominados en Burgos, Bustamante, Casas, Cruillas, Mante, Gómez Farías, González, Guerrero, Jaumave, Jiménez, Méndez, Mier, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Nicolás, Tula, Villagrán.

A unas horas de cerrar el plazo, Luis Alberto Tovar Núñez, representante del MC ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), admitió que sólo pudo registrar a seis de los 20 candidatos a alcaldes en los municipios donde competirá solo.

Las únicas fórmulas registradas por el MC correspondieron a Jaumave, Mier, Ocampo, Miquihuana, Bustamante y Palmillas, cuyos nombres se reservó por quedar aún pendientes algunos trámites.

Explicó que la falta de abanderados se debió a la presión de otros partidos, que se llevaban consigo a los cuadros de Movimiento Ciudadano, y a la escasez de estructura.

"Fue difícil porque algunos de los municipios quedaron fuera del convenio de coalición, pero quedaron los municipios pequeñitos, donde es difícil adherirnos como fuerza política, y le dimos prioridad a los municipios cercanos a Victoria y del distrito 05", dijo Tovar Núñez.

"Estamos en negociaciones, algunos de ellos se nos han bajado por la cuestión que, argumentan, otros partidos se han acercado con ellos. Ya sabes que en las últimas horas está el estira y afloja".

Otro desafío ha sido tramitar los registros de manera supletoria ante el Ietam, en vez de permitirlo ante los consejos municipales, debido a la austeridad del partido en esos municipios y por algunas discrepancias con la autoridad electoral local, agregó.

De acuerdo con el convenio firmado el 14 de enero, la coalición PAN-PRD-MC presentará candidatos comunes a las alcaldías de Abasolo, Aldama, Altamira, Antiguo Morelos, Camargo, Ciudad Madero, Güemes, Gustavo Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, Matamoros, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, San Carlos, San Fernando, Soto la Marina, Tampico, Valle Hermoso, Victoria y Xicoténcatl.