Desairan 100 personas segunda dosis de vacuna

"Las personas que no pudieron acudir a recibir la segunda dosis deben comunicarse al Laredo Emergency Room para que les agenden una cita", dijo Richard Chamberlain, director del Departamento de Salud.

Laredo , Tx.- Un total de 100 personas no acudieron a recibir la segunda dosis de vacuna contra el Covid-19, y ahora cuentan con menos de dos semanas para hacerlo.

Mencionó que la semana pasada se aplicaron 3 mil 420 segundas dosis en Sames Auto Arena a las personas que recibieron la primera vacuna a principios de enero.

En los primeros días de enero, se administraron 3 mil 520 vacunas contra el Covid-19 y estas personas tuvieron la oportunidad de hacer una cita para la segunda dosis.

"Por diferentes razones tuvimos personas que no hicieron cita o no pudieron ser contactadas y no fueron a Sames Auto Arena; estas personas deben acudir a Laredo Emergency Room lo antes posible", mencionó.

Chamberlain destacó que las vacunas tienen una vigencia de 14 días solamente, por lo que las personas tienen tiempo limitado para acudir a pedir la segunda dosis.

Indicó que las personas que reciben la primera o la segunda dosis, deben seguir cuidándose al máximo con el uso de cubrebocas, mantener la distancia social y evitar reuniones masivas para protegerse mejor.

Lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, evitar los saludos de mano, los abrazos y los besos, son otras medidas recomendadas a la población para reducir el índice de contagios y muertes en la ciudad.

Ayer se realizó una vacunación masiva a 5 mil personas en 25 diferentes puntos de la ciudad, la mayoría en escuelas del distrito de LISD y de UISD.